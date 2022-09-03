السبت 03 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلي يستأنف عمليات الاعتقال في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
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يستأنف الجيش الإسرائيلي، الليلة، عمليات الاعتقال في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي سيستأنف الليلة عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، وستكون كبيرة ومهمة جدًا".

مسؤول أمريكي يزور إسرائيل

في السياق ذاته، كشفت القناة الإسرائيلي أن مستشار كبير في الإدارة الأمريكية وصل إلى إسرائيل، خلال الأيام القليلة الماضية، وعقد مباحثات حول الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

وأجرى المستشار الأمريكي سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، حسبما أذاعت القناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي.

وأعرب المستشار الأمريكي، خلال محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، عن مخاوفه من حدوث تدهور أمني في الأشهر المقبلة في مناطق الضفة الغربية.

إسرائيل الأجهزة الأمنية التلفزيون الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية

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وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

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