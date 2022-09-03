الجيش الإسرائيلي يستأنف عمليات الاعتقال في الضفة الغربية

يستأنف الجيش الإسرائيلي، الليلة، عمليات الاعتقال في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي سيستأنف الليلة عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، وستكون كبيرة ومهمة جدًا".

مسؤول أمريكي يزور إسرائيل

في السياق ذاته، كشفت القناة الإسرائيلي أن مستشار كبير في الإدارة الأمريكية وصل إلى إسرائيل، خلال الأيام القليلة الماضية، وعقد مباحثات حول الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

وأجرى المستشار الأمريكي سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، حسبما أذاعت القناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي.

وأعرب المستشار الأمريكي، خلال محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، عن مخاوفه من حدوث تدهور أمني في الأشهر المقبلة في مناطق الضفة الغربية.