الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين بابتزاز فكرى الهوارى لـ2 أكتوبر 

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 أشخاص متهمين بتهديد وابتزاز، فكري الهواري لـ2 أكتوبر لحين ورود التقرير.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم تهمة تهديد المجني عليه بالقتل وتصويره مع زوجته في أثناء العلاقة الحميمية، وتهديده بنشر تلك الفيديوهات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الـ5 هددوا المجني عليه فكري الهواري بالقتل وإفشاء أمره، مخدشة لشرفه واعتباره تمثلت في صور ومقاطع مرئية خاصة، التقطت له إبان إتيانه لعلاقة حميمية مع زوجته، وبأن عملوا على إرسال رسائل نصية كتابية عبر هاتفه المحمول لتهديده، ومقاطع منسوبة له، وكانت تلك التهديدات مصحوبة بطلب مبالغ مالية من المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.