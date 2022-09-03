السبت 03 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«هتك عرضها».. الإعدام لبائع قتل صديقة زوجته فى الجيزة

اعدام
اعدام
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قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة بائع متجول بالإعدام شنقا، لثبوت اتهامه بقتل صديقة زوجته وهتك عرضها، والشروع في قتل زوجته بمركز أوسيم.

كانت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، كشفت عن أن المتهم استدرج صديقة زوجته وتدعى "عبير.ج"، إلى منزله عن طريق زوجته، حيث هتك عرضها بعدما ضربها وعذبها، ثم ضربها بعصا خشبية وماسورة حديد، وقص شعرها واستمر بالتعدي عليها ضربا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم حجز زوجته حتى لا تفشي أمره، لمدة 30 يوما، كما منع الطعام والشراب عنها، وكذلك قص شعرها وهددها بسلاح أبيض سكين.

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زوبعة فى فنجان!

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