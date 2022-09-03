السبت 03 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

جلسة سرية لنظر ثالث محاكمات المتهم بارتكاب «مذبحة الريف الأوروبى»

محكمة
محكمة
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قررت هيئة المحكمة التي تنظر أمامها محاكمة المتهم بارتكاب "مذبحة الريف الأوروبي" عقد جلسة سرية بغرفة المداولة.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ هم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كل الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.

مذبحة الريف الأوروبى النيابة العامة ل خمسة هم مزارع وابنتيه وحفيدي مزرعة بقرية الريف الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

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