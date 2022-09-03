خطوات إصدار بدل تالف بطاقة تموين| رابط موقع دعم مصر 2022

يتصدر البحث عن كيفية استخراج بدل تالف بطاقة تموين من موقع دعم مصر 2022 البحث عبر محركات البحث خلال هذه الأيام، حيث يهتم شريحة كبيرة من المواطنين باستخراج بدل تالف من بطاقتهم التموينية للاستفادة من السلع المدعمة التي تقدمها الدولة والتي تساهم في رفع الغلاء عن المواطنين وتخفيف أعبائهم علاوة على انهم يستخدموها في استلام الخبز المدعم على حسب عدد الأسرة.

خطوات إصدار بدل تالف بطاقة تموين 2022

وقد أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات إصدار بدل تالف بطاقة تموين التي يبحث عنها الكثير من أصحاب بطاقات التموين، وهى خدمة يمكن عملها من خلال موقع دعم مصر، حيث تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر، منها استخراج بطاقة بدل تالف أو دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات بسهولة ويسر بجانب أيضا تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين بدلًا من التزاحم عبر في المكاتب التموين.

خطوات إصدار بدل تالف بطاقة تموين من موقع دعم مصر 2022

-الدخول على موقع "دعم مصر"

- اختيار "خدمات تموينية للمواطنين"

- الضغط على إصدار بدل بطاقة تموين

ـ استيفاء بيانات صاحب الطلب

- استلام البطاقة من مكتب التموين المسجل في الطلب

- سيتم خصم رسوم الخدمة من قيمة الدعم مع أول صرف بعد إصدار البطاقة

‎ موعد إصدار بدل تالف بطاقة تموين 2022

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين في تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين وتم المد مرة اخرى حتى يتعين على الأسر الاستفادة واستخراج بطاقة التموين بعد اذنك.

ويستمر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية فى استقبال طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم تليفون المحمول الخاص بهم ضمن البيانات المسجلة على بطاقات التموين وايضا من خلال مكاتب التموين، وذلك لمن أرسلت لهم رسالة على بون ويتم من خلال صورة بطاقة الرقم القومى وصورة رقم بطاقة التموين ورقم المحمول شريطة أن يكون المحمول مسجل باسم صاحب البطاقة فى إحدى شركات المحمول وليست شركة بعينها.

‎ويأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.