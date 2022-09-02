الجمعة 02 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة قائد سيارة اصطدم بحاجز خرسانى فى طريق «طنطا- كفرالشيخ» الدولى

اسعاف
اسعاف
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اصطدمت سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني في طريق طنطا- كفرالشيخ الدولي، أمام قرية كنيسة دمشيت مركز طنطا، وأصيب قائدها بإصابات بالغة بعد أن حاول تفادي سيارة قطعت الطريق بشكل مفاجئ.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مرورى على طريق طنطا- كفرالشيخ الدولي.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكى بالحاجز الخرساني بالطريق، بعد أن حاول قائدها تفادي سيارة أخرى قطعت الطريق بشكل مفاجئ، وتم رفع آثار الحادث ونقل المصاب للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سيارة ملاكي طنطا كفر الشيخ الدولى الإجراءات القانونية اللواء محمد عمار مدير مدير امن الغربيه سيارة إسعاف

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