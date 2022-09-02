سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة.. أسعار مواد البناء 2-9-2022

تباين سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بينما تراجعت أسعار بعض مصانع الحديد وعلى رأسها حديد عز، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار مواد البناء تراجعا كبيرا في الأسعار نتيجة حالة الركود التي تسيطر على الأسواق.

مواد البناء اليوم

وتعرض الدستور سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة وأسعار مواد البناء، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

سعر طن الحديد

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري ليسجل نحو 17796 جنيها للطن.

سجل سعر طن الحديد عز 18213 جنيها بعد أن سجل أمس نحو 18274 جنيها للطن

سعر حديد عز نحو 17670 جنيها.

سجل سعر طن الحديد السويس للصلب 17570 جنيها.

وهبط طن حديد المصريين لنحو 17570 جنيها.

وسجل سعر حديد الجيوشي للصلب لـ 17300 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي 17900 جنيه.

وسجل سعر طن حديد الجارحي 17550جنيه .

هبط حديد المراكبي لـ 17550 جنيها .

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيها .

سعر الأسمنت

استقرسعر الأسمنت في أغلب المصانع خلال تعاملات اليوم الجمعة وجاء سعر الأسمنت كالتالي:

سجل سعر الأسمنت المسلح، 1495 جنيهًا في الطن.

سجل سعر الأسمنت النصر 1500 جنيه للطن.

سجل سعر الأسمنت العسكري سجل 1375 جنيهًا.

سجل سعر الأسمنت الممتاز 1515 جنيهًا.

وسجل سعر أسمنت السويدي 1500 جنيه في الطن.

وسجل أسمنت المخصوص 1480 جنيهًا في الطن.

سجل أسمنت وادي النيل 1470 جنيهًا في الطن.

وسجل أسمنت حلوان 1490 جنيهًا في الطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1000 إلى 1100 جنيها

، بينما الأسمنت المقاوم بين 1465 و1490 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 2600 إلى 2700 جنيه.

سعر اسمنت المسلح 1520 جنيه 1520 جنيه

سعر أسمنت النصر 1480 جنيه 1480 جنيه

سعر اسمنت الممتاز 1490 جنيه 1500 جنيه

سعر اسمنت الصعيد 750 جنيه 750 جنيه

سعر اسمنت وادي النيل (المصري) 1440 جنيه 1440 جنيه

سعر الرمل