الجمعة 02 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

اقتصاد

سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة.. أسعار مواد البناء 2-9-2022

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت
ads

تباين سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بينما تراجعت أسعار بعض مصانع الحديد وعلى رأسها حديد عز، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار مواد البناء تراجعا كبيرا في الأسعار نتيجة حالة الركود التي تسيطر على الأسواق.

 

مواد البناء اليوم 

وتعرض الدستور سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة وأسعار مواد البناء، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

 

سعر طن الحديد

  • ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري ليسجل نحو 17796 جنيها للطن.
  • سجل سعر طن الحديد عز 18213 جنيها بعد أن سجل أمس نحو 18274 جنيها للطن
  • سعر حديد عز نحو 17670 جنيها.
  • سجل سعر طن الحديد السويس للصلب 17570 جنيها.
  • وهبط طن حديد المصريين لنحو 17570 جنيها.
  • وسجل سعر حديد الجيوشي للصلب لـ 17300 جنيه.
  • سجل سعر طن حديد بشاي 17900 جنيه.
  • وسجل سعر طن حديد الجارحي 17550جنيه .
  • هبط حديد المراكبي لـ 17550 جنيها .
  • وسجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيها .

 

سعر الأسمنت 

استقرسعر الأسمنت في أغلب المصانع خلال تعاملات اليوم الجمعة وجاء سعر الأسمنت كالتالي: 

  • سجل سعر الأسمنت المسلح، 1495 جنيهًا في الطن.
  • سجل سعر الأسمنت النصر 1500 جنيه للطن.
  • سجل سعر الأسمنت العسكري سجل 1375 جنيهًا.
  • سجل سعر الأسمنت الممتاز 1515 جنيهًا.
  • وسجل سعر أسمنت السويدي 1500 جنيه في الطن.
  • وسجل أسمنت المخصوص 1480 جنيهًا في الطن.
  • سجل أسمنت وادي النيل 1470 جنيهًا في الطن.
  • وسجل أسمنت حلوان 1490 جنيهًا في الطن.
  • وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1000 إلى 1100 جنيها
  • ، بينما الأسمنت المقاوم بين 1465 و1490 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 2600 إلى 2700 جنيه.
  • سعر اسمنت المسلح     1520 جنيه     1520 جنيه
  • سعر أسمنت النصر      1480 جنيه     1480 جنيه
  • سعر اسمنت الممتاز     1490 جنيه     1500 جنيه
  • سعر اسمنت الصعيد     750 جنيه       750 جنيه
  • سعر اسمنت وادي النيل (المصري)      1440 جنيه     1440 جنيه

 

سعر الرمل

  • بلغ سعر متر الرمل اليوم يبلغ من 190 إلى 250 جنيه.
  • وصل سعر متر الزلط اليوم يبلغ من 170 إلى 190 جنيه.
  • يبلغ سعر متر الزلط السن يبلغ من 170 إلى 200 جنيه.
  • أما سعر متر الزلط الفينو يبلغ من 210 إلى 220 جنيه.
  • ووصل سعر متر الزلط الكبير يبلغ من 160 إلى 170 جنيه.

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 1-9-2022

سعر طن الحديد سعر الأسمنت سعر الرمل سعر طن الحديد والاسمنت الحديد الاستثماري مواد البناء اليوم مواد البناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

احتفال جديد بالعميد

الأكثر قراءة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. تفاصيل

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022 برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 على موقع الدستور

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثانى فور اعتمادها رسميًا

مفتوح الآن.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 برقم الجلوس Nategtk

الآن رابط تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حزب الكارهين وحرب الشائعات!

فهمى عبدالسلام يكتب: عباس محمود العقاد... مضروبًا!

د. محمد عفيفي

المصيف زمان! «أبوقير»

د.محمد شادي

الجبهات المتعددة لحرب الرقائق

ماجد حبته

اختفاء القهوة!

حسين دعسة

الحل فى العراق.. حوار عراقى-عراقى بدعم عربى وأممى

خالد عكاشة

التهديد العالمى للإخوان المسلمين «2»

محمد العسيري

أيمن بهجت.. قمر

صور

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

45 دقيقة.. ماذا دار فى كواليس مكالمة «بايدن» ورئيس وزراء إسرائيل؟

مصادر: القصف الإسرائيلى ضد مطار حلب سبقه وصول طائرة إيرانية «صور»

غارة إسرائيلية على مطار حلب الدولى