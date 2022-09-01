الخميس 01 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحالة عاطل بتهمة قتل شاب بالسلام للمحاكمة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شاب طعنا بسلاح أبيض خلال مشاجرة.

وكان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس توفى إثر إصابته  في مشاجرة، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، محدثًا ما به من إصابات أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

نيابة السلام مشاجرة سلاح أبيض قتل شاب محكمة الجنايات السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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