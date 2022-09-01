النيابة تطلب التحريات فى إتلاف «سايس» سيارة سيدة بالتجمع

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث حول واقعة قيام «منادي سيارات» بإتلاف سيارة سيدة بمحيط قسم التجمع الخامس، لبيان كواليس الواقعة.

التحريات الأولية كشفت عن قيام «منادي سيارات» بإتلاف سيارة سيدة، بعد أن رفضت إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير انتظار سيارتها.

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، عن ملابسات تداول منشور عبر موقع «فيسبوك» متضمنًا تضرر إحدى السيدات من منادي سيارات أمام أحد المراكز التجارية بسبب إتلاف إطار السيارة الخاصة بها، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

وعقب رصد تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» متضمنًا تضرر إحدى السيدات من منادى سيارات، أمام أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة؛ بسبب إتلافه إطار السيارة الخاصة بها؛ لرفضها دفع مبلغ مالى نظير انتظار السيارة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما أمام اللواء محمد عبدالله مدير مباحث القاهرة، اعترفا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.