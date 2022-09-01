الخميس 01 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحالة عاطل قتل شقيقه أثناء مشاجرة بينهما لمحكمة الجنايات

جريدة الدستور
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قررت نيابة عين شمس، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات متهم بقتل شقيقه أثناء مشاجرة بينهما.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل قتل شقيقه بمنطقة عين شمس، بعد الدخول فى مشادة تطورت لمشاجرة، وتعدى عليه بسلاح أبيض، وتوفى على إثرها ونقل إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بمنطقة عين شمس، انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص وفاة "ع. س" 25 سنة، مصاب بجرح ذبحى بالرقبة وآخر بالصدر وطعنات أخرى وشقيق المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نيابة عين شمس محكمة الجنايات قتل شقيقه المباحث بالقاهرة

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تحية للداخلية

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