الأربعاء 31 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

«دنديل» و«سمسطا» أفضل مركزي شباب في بني سويف

التكريم
التكريم
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أعرب محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، عن تقديره لمسؤولى قطاع الشباب والرياضة بمناسبة تكريمهم خلال الاحتفالية التى أقامتها وزارة الشباب والرياضة  بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ختام الموسم الرابع من دورى التميز على مستوى المديريات، للعام المالى 2021/2022، والتي نفذتها الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بالوزارة، بحضور الوزير الدكتور أشرف صبحي ولفيف من قيادات الوزارة ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات على مستوى الجمهورية.

وأعرب مصطفى إبراهيم، مدير عام الشباب، عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لدعمه قطاع الشباب والرياضة، موضحاً أن دورى التميز يأتي ضمن مستهدفات وزارة الشباب والرياضة لتطوير العمل المؤسسى، وسعياً نحو خلق بيئة عمل محفزة تُساهِم فى تحقيق سياسة ورؤية الوزارة بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقد تضمنت الاحتفالية تكريم الفائزين بدورى التميز من العاملين بديوان عام الوزارة، ومن مديريات الشباب والرياضة على مستوى جميع المحافظات وعلى مستوى الإدارات المركزية ومديرى العموم والموظفين، وأفضل خدمات معاونة، وأفضل منشآت تابعة للوزارة، على مستوى ديوان عام الوزارة، وكذا تكريم أفضل مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والإدارات الفرعية، وإدارات النشاط، وأفضل مجموعة من مراكز الشباب بالقرى والمدن بمختلف المحافظات، وأفضل المبادرات.

وعلى مستوى مديرية الشباب والرياضة ببني سويف فقد تم تكريم كل من : مصطفى ابراهيم مدير عام المديرية ، عصام مصطفى مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية ، وتكريم" إدارة شباب غرب النيل بني سويف" كأفضل إدارة فرعية بالمديرية، و" إدارة الشباب " كأفضل إدارة نشاط على مستوى المديرية،بالإضافة إلى تكريم مركز شباب مدينة سمسطا  "كأفضل مركز شباب مدينة" ، ومركز شباب دنديل  كأفضل مركز شباب على مستوى قرى  بني سويف

شهد التكريم من محافظة بني سويف رحاب صلاح مدير إدارة الشباب، عماد جابر مدير إدارة شباب غرب النيل بنى سويف، محمد مجدى مدير مركز شباب مدينة سمسطا، عيد فتحى مدير مركز شباب دنديل بإدارة ناصر.

الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور أشرف صبحي العاصمة الإدارية الجديدة بني سويف شباب والرياضة

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