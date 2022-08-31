وزيرة البيئة ندعو مجموعة العشرين لتحديث خططها لخفض الانبعاثات والوفاء بالتزاماتها في تمويل المناخ

وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 خلال مشاركتها في اجتماع وزراء البيئة والمناخ بمجموعة العشرين بإندونيسيا

◄ د. ياسمين فؤاد: نأمل دعم النظام البيئي متعدد الأطراف والخروج ببيان قوي متكامل شامل يوضح التزامات الدول

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مجموعة من المداخلات الهامة نيابة عن السفير سامح شكرى وزير الخارجية والرئيس المعين لمؤتمر المناخ cop27 خلال مشاركتها في الاجتماع المشترك لوزراء البيئة والمناخ بمجموعة العشرين بمدينة بالى بإندونيسيا، والتي تؤكد على استعداد مصر الكامل لاستضافة كافة الأطراف في شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ cop27 بحضور السفير أشرف سلطان سفير مصر بإندونيسيا والوفد المصرى التفاوضى.

وأكدت وزيرة البيئة على حرص مصر على دفع وتيرة العمل المناخي باحراز التقدم في كافة مسارات التفاوض، من خلال دفع المناقشات للخروج بتوصيات فعالة في برنامج عمل التخفيف، ودفع المناقشات للتوافق حول آليات التقدم في الهدف العالمي للتكيف والهدف الجديد لتمويل المناخ،وكذلك كيفية مضاعفة تمويل التكيف، بالإضافة إلى التقدم في محور الخسائر والأضرار بتفعيل شبكة سانتيجو بطريقة عادلة وفعالة.

وحثت الدكتورة ياسمين فؤاد مجموعة العشرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار التي تم ذكرها في اتفاق باريس ٢٠١٥ ، ومضاعفة تمويل التكيف، كما حثت على أهمية رفع الطموح لدول مجموعة العشرين وتقديم خطط المساهمات الوطنية المحدثة بأهداف كمية، حيث أن اكثر من ٨٠٪ من إنبعاثات العالم من دول مجموعة العشرين.

وشددت وزيرة البيئة على أن خروج اجتماع مجموعة العشرين ببيان قوي وتكاملى وشمولي للبيئة والمناخ، يضم بوضوح التزامات هذه الدول الكبرى في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والتصحر ومواجهة التلوث، يعد خطوة هامة جدا.

كما أشارت إلى أهمية التعاون البيئي متعدد الأطراف، وضمان الوفاء بالالتزامات التي تم الخروج بها من مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، وضمان عمل مسئوليات الوزراء كمسئولين عن البيئة والمناخ في مجموعة العشرين والذي سيتم على أساسه المضي في خطوات إنجاح مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.

جدير بالذكر أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 سيتناول مجموعة موضوعات في برنامجه الرئاسي مثل الأمن الغذائي والمائي، والتنوع البيولوجي، والمخلفات والانتقال العادل للطاقة.