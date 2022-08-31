الأربعاء 31 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحالة عاطلين قتلا سائقا لسرقته بالإكراه بالمرج للجنايات

عاطلان
عاطلان
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أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة عاطلين للجنايات بتهمة قتل سائق لسرقة الـ"توك توك" الخاص فيه.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقتل المجنى عليه لسرقته بالإكراه، بعدما استقلا معه التوك توك بحجة توصيلهما لأحد الأماكن فى منطقة المرج، وأثناء سيرهما فى الشارع أشهرا فى وجه المجنى عليه سلاحا أبيض، لإجباره على ترك الـ"توك توك"، لكن المجنى عليه قاومهما فطعناه وفرا هاربين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص فى أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص عثر على جثة شاب، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين فى الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

نيابة المرج الجزئية سرقة سرقة توك توك سائق

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منع الاصطياد فى «الماء العكر»

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