مدمن يقتل زوجته بـ«عصا خشبية» فى الدقهلية

"عصا غليظة" وسيلة كانت كفيلة في مساعدة عامل على إنهاء حياة زوجته بسبب خلافاتهم العائلية المتكررة بسبب إدمانه المواد المخدرة في محافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة منية النصر يفيد بقيام شخص يدعى محمد عابد جمعة 30 عاما مقيم "كفر علام" بضرب زوجته فاطمة محمود مرجان، 35 عاما، بعصا غليظة ما أدى إلى وفاتها.



تم القبض على الزوج، والذى اعترف بالواقعة بسبب خلافاتهما المتكررة وأنها دائمة المشاكل والخلافات.

وأفاد شهود عيان أنها كانت تتشاجر معه كثيرا بسبب قيامه بالإنفاق على المواد المخدرة.



تم عمل المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، وجار العرض على النيابة؛ وذلك لاستصدار قرار بالتشريح من عدمه.