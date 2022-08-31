الأربعاء 31 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

واشنطن تهدد موسكو بعقوبات جديدة إن نظّمت استفتاءات فى مناطق سيطرت عليها فى أوكرانيا

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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هددت واشنطن موسكو بفرض عقوبات جديدة عليها إن أجرت استفتاءات في المناطق الخاضعة لها في أوكرانيا على الانضمام لروسيا.

 

وقال النائب الأول لرئيس الدائرة الصحفية بوزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "لدينا مجموعة كاملة من الإجراءات في ترسانتنا يمكننا اتخاذها ضد روسيا، سواء كانت عقوبات اقتصادية أو إجراءات أخرى".

 

وأشار إلى "الارتباط القوي للاقتصاد الروسي بالوقود الأحفوري، نظرا لعدم وجود صناعة بديلة يمكن أن تعوض عن تراجع أرباح النفط والغاز"، حسب زعمه.

 

وأضاف: "هذا مثال على كيفية استمرار إجراءاتنا في المساعدة بمحاسبة روسيا".

 

تجدر الإشارة إلى أن روسيا باشرت منح الجنسية لجميع الراغبين وبشروط ميسرة في المناطق الأوكرانية المحررة، فيما تعلن هذه المناطق تباعا عن نيتها تنظيم الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية في أسرع وقت ممكن.

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