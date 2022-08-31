بقيمة 4 جنيهات.. زيادة سعر الذهب فى مصر الأربعاء 31-8-2022

السوق المحلي يشهد اضطرابا كبيرا في أسعار الذهب مما جعله غير آمن للاستثمار أو الادخار وفي هذا السياق عاودت الأسعار المحلية الصعود مجددا إلى ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-8-2022 في بداية التعاملات؛ على خلفية تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك وارتفاعه بنحو قرشين، ما أسهم في مواصلة المعدِن الأصفر تحقيق أرباح محليًّا بالرغم من انخفاضه عالميًّا في بورصة المعادن الدولية.

زيادة سعر الذهب في مصر الأربعاء 31-8-2022

ومع بداية اليوم بلغت أرباح المعدِن الأصفر 4 جنيهات، خلال التعاملات المسائية، ومثلها في الصباحية اليوم بسوق الصاغة، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1090 جنيهًا للجرام، مقارنة بتعاملات أمس التى سجلت 1086 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية مع تحرك الطلب على المعدِن الأصفر.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “الدستور” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء31 -8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 الأربعاء31 -8-2022

وربح سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بقيمة نحو 4 جنيهات بالتعاملات المسائية، ليبلغ 1245 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء31 -8-2022

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الأعيرة ليبلغ 1090 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء31 -8-2022

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا ارتفاعاته ليسجل 934 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 32 جنيهًا ليسجل نحو 8720 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 38595 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.245 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وهبطت أوقية الذهب في التعاملات العالمية بنحو 9 دولارات للأوقية.

وارتفعت أسعار الدولار اليوم قرشين لكل من البيع والشراء ليصل إلى 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع.