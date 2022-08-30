الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

«زيلينسكي» يلتقي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كييف

زيلينسكي
زيلينسكي
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استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، في كييف، حيث وصلت تمهيدا لزيارة محطة زابوريجيا النووية بجنوب أوكرانيا والتي تحتلها القوات الروسية، وفق ما أفادت الرئاسة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي خلال اللقاء بحسب فيديو نشره مكتب الرئاسة: «نريد أن تعثر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة المدير (العام رافايل) جروسي على طريق عبر ممرات آمنة لتصل إلى المحطة، وأن تقوم بكل ما يمكن فعله لتجنب مخاطر كارثة نووية».

وأضاف: «إنها إحدى اولويات الامن في أوكرانيا والعالم اجمع بسبب احتلال محطتنا في زابوريجيا من جانب العسكريين الروس والخطر الكبير لوقوع انفجار وكارثة نووية».

وطالب زيلينسكي المجتمع الدولي بأن يحصل من روسيا على إخلاء كامل للمحطة من السلاح ورحيل جميع العسكريين الروس مع كل متفجراتهم وكل أسلحتهم، وعودة هذه المنشأة للسيطرة الأوكرانية مع إقامة منطقة منزوعة السلاح حولها.

ومحطة زابوريجيا النووية هي الأكبر في أوروبا مع 6 مفاعلات تبلغ قدرة كل منها ألف ميغاواط.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصف، الخميس، الوضع في زابوريجيا بأوكرانيا بأنه "يتدهور بسرعة".

وأكد أن أي عمل عسكري في محيط زابوريجيا يعرض العالم إلى خطر نووي، يجب أن يتوقف حالا، وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشأن توجيه ضربات قرب محطة الطاقة النووية الأكبر في أوروبا.

محطة زابوريجيا النووية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة كييف

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