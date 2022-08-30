الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بقتل شاب طعنا بـ«سكين» في السلام

حبس عاطل
حبس عاطل
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أمر  قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس عاطل 45  يوما، بتهمة قتل شاب فى السلام بعد طعنه بسلاح.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل وراء قتل شاب فى مدينة السلام، بعدما تعدى عليه بسلاح أبيض، ونقل الجثة إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ووفاة شخص فى مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة شخص  على إثر طعن نافذ فى البطن ووفاته أثناء إسعافه.

وتبين من خلال  المعاينة حول الواقعة، أن المتوفى وقعت مشادة كلامية مع المتهم وعلى إثرها نشبت مشاجرة وتعدى المتهم بسلاح أبيض عليه وتوفى، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

قاضي المعارضات العباسية شمال القاهرة قتل السلام امن القاهرة

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حتى لا نحلب ثيراننا!

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