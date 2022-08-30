الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القبض على عامل سرق باب مقبرة أثرية فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أخميم في سوهاج، القبض على عامل في بداية العقد الثالث من العُمر؛ لاتهامه بسرقة باب حديدي ذو ضلفة واحدة، من مقبرة آي بمنطقة مقابر السلاموني، دائرة المركز.

بداية أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضر أحوال قسم السياحة والآثار بسوهاج، يتضمن بلاغًا من مفتش منطقة الآثار المصرية بأخميم سرقة باب حديدي ذو ضلفة واحدة بالحلق الخاص به، خاص بمقبرة آي، بمنطقة مقابر السلاموني الأثرية، غير مُعدة للزيارة والكائنة بدائرة المركز.

وبعد إثبات التحريات صحة البلاغ، تبين أن وراء الواقعة المدعو (ع. ح - عامل- ويقيم دائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطه بجوار منطقة المقابر وبحوزته الباب الحديدي المُبلغ بسرقته.

واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع خاله المدعو (هـ. ا- حاصل على الثانوية الأزهرية- ويقيم بذات الناحية)، هارب، حيث انصرف المتهم الثاني  من المكان تاركًا المتهم الأول لبيع الباب الحديدي لإحدى الورش بالمنطقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضباط مباحث شرطة أخميم عامل باب حديدي مقبرة آي ب اللواء محمد عبدالمنعم شرباش

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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