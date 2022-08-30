حارس وصديقه يسرقان فيلا في التجمع.. تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، تجديد حبس متهمين بسرقة فيلا في التجمع الخامس، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بسرقة مسكن أحد المواطنين وإعادة المسروقات.



تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، بلاغا من أحد المواطنين، يفيد فيه باكتشافه سرقة «مشغولات ذهبية، هاتفين محمول، مبلغ مالي»، من داخل الفيلا محل سكنه.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، بإشراف اللواء علاء بشندي، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس الفيلا محل البلاغ، وأحد الأشخاص.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما «مبلغ مالى، طبنجتي صوت، هاتفي محمول "المستولى عليهما"، سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، كما أقر المتهم الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله كحارس للفيلا محل البلاغ وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية وعدم تواجده بالفيلا محل سكنه، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها.

وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه ، حيث تمكنا من الدلوف لعقار تحت الإنشاء مجاور للفيلا محل الواقعة والتسلق ودخول الفيلا وعقب دخولهما تلاحظ لهما تواجد المفتاح بالخزينة فقاما بالاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار، وأضافا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها، وكذا حيازتهما للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع، والهاتفان من متحصلات الواقعة.

تم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية" صاحبى محلين للمجوهرات كائنين بمحافظة أسيوط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.