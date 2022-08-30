الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

الدولار ينخفض بعد ملامسة أعلى مستوى فى 20 عاما

الدولار الأمريكى
الدولار الأمريكى
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لامس الدولار أعلى مستوى في 20 عامًا، اليوم الإثنين، مدعومًا بتعليقات متشددة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، لكنه تراجع مع تلقي اليورو لدعم من توقعات متنامية بزيادات للفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

أسعار الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 109.48 في التعاملات المبكرة وهو مستوى لم يشهد الدولار منذ سبتمبر 2002، قبل أن يتراجع 0.348 بالمئة إلى 108.8 في أواخر جلسة التداول.

وارتفع اليورو 0.29 بالمئة لكنه ظل دون مستوى التعادل مع العملة الأمريكية عند 0.9993 دولار، بينما صعد الدولار 0.78 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 138.76 ين.

وهبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 1.1649 دولار في تعاملات ضعيفة وسط عطلة عامة في المملكة المتحدة قبل أن يقلص خسائره في أواخر التداولات إلى 0.23 بالمئة عند 1.1703 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين قليلًا ليجري تداولها فوق مستوى 20 ألف دولار.

ارتفاع سعر الذهب بعد تراجع الدولار

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.. وتراجع اليورو والإسترليني

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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