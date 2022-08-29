بلغاريا تتفاوض مع «غازبروم الروسية» لإحياء عقد استيراد الغاز

بدأت بلغاريا، اليوم الإثنين، محادثات مع شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة لإحياء عقد استيراد الغاز لمواجهة أزمة الوقود.

وقال جالاب دونيف، القائم بأعمال رئيس الوزراء، خلال مقابلة تليفزيونية مساء اليوم الاثنين: "بوصفها حكومة تصريف أعمال، نريد أن نكمل الاتفاقية التي لدينا بالفعل حتى نهايتها".

وعلقت غازبروم كل الإمدادات إلى بلغاريا في نهاية أبريل الماضي، على الرغم من العقد الموقع بين الجانبين حتى نهاية 2022، بسبب رفض الحكومة الموالية للغرب في صوفيا آنذاك دفع مقابل الغاز بالروبل الروسي.

وقال “دونيف” إنه لا يوجد تغيير في المسار الجغرافي السياسي، جاء ذلك ردًا على اتهامات من معسكر الحكومة السابقة بأن الحكومة المؤقتة ترغب في تغيير توجه السياسة الخارجية لبلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف إن الأمر لا يتعلق بالتفاوض على عقود جديدة مع غازبروم، ولكن بتأمين موسم التدفئة بأكمله، وكان من المتوقع تلقي رد “غازبروم” اليوم.