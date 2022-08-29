الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

بلغاريا تتفاوض مع «غازبروم الروسية» لإحياء عقد استيراد الغاز

غازبروم الروسية
غازبروم الروسية
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بدأت بلغاريا، اليوم الإثنين، محادثات مع شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة لإحياء عقد استيراد الغاز لمواجهة أزمة الوقود. 

وقال جالاب دونيف، القائم بأعمال رئيس الوزراء، خلال مقابلة تليفزيونية مساء اليوم الاثنين: "بوصفها حكومة تصريف أعمال، نريد أن نكمل الاتفاقية التي لدينا بالفعل حتى نهايتها". 

وعلقت غازبروم كل الإمدادات إلى بلغاريا في نهاية أبريل الماضي، على الرغم من العقد الموقع بين الجانبين حتى نهاية 2022، بسبب رفض الحكومة الموالية للغرب في صوفيا آنذاك دفع مقابل الغاز بالروبل الروسي.

 وقال “دونيف” إنه لا يوجد تغيير في المسار الجغرافي السياسي، جاء ذلك ردًا على اتهامات من معسكر الحكومة السابقة بأن الحكومة المؤقتة ترغب في تغيير توجه السياسة الخارجية لبلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو). 

وأضاف إن الأمر لا يتعلق بالتفاوض على عقود جديدة مع غازبروم، ولكن بتأمين موسم التدفئة بأكمله، وكان من المتوقع تلقي رد “غازبروم” اليوم. 

الغاز خط نورد ستريم شركة غازبروم الروسية نقص الغاز بلغاريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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