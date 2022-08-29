الإثنين 29 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

12 قتيلًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا تظاهرات المنطقة الخضراء ببغداد

العراق
العراق
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ارتفع عدد قتلي التظاهرات في بغداد إلى 12 قتيلًا من أنصار مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، في المنطقة الخضراء في بغداد وأصيب 85 آخرون، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها مصادر طبية لوكالة "فرانس برس"، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله نهائيًا العمل السياسي.

وأصدرت القيادة العسكرية العراقية قرارًا بفرض حظر تجول في عموم البلاد، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس في بلد يبدو أن المأزق السياسي الناتج من الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 يأخذ منعطفًا جديدًا.

ودعت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الأطراف العراقية إلى تغليب المصالح الوطنية.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن أحمد أبوالغيط يتابع بمزيد من القلق التطورات المتلاحقة والخطيرة على الساحة العراقية، وأنه يدعو جميع الأطراف العراقية إلى تغليب المصلحة الوطنية علي أي اعتبارات أخري لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة علي استقرار البلاد.

وحذر الأمين العام من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء"، مشددًا على "ضرورة ضبط النفس وتوجيه جموع المتظاهرين من مختلف المجموعات بالابتعاد عن كل المظاهر المسلحة وتفادي إراقة الدماء".

وأشار إلى أن "الجامعة العربية تتابع كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي وصيانة الأمن والاستقرار في البلاد".

المنطقة الخضراء القيادة العسكرية العراقية قتلي التظاهرات بغداد مقتدى الصدر

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وائل لطفي

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