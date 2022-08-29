انتداب الطب الشرعي لكشف ملابسات وفاة شاب في الهرم

طلبت جهات التحقيق في الهرم تقرير الطب الشرعي بشأن العثور على جثمان شاب وبجواره سرنجة في منطقة الهرم، كما طلبت تحريات الاجهزة الأمنية بشأن الواقعة للوقوف على ملابسات وقوعه.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص في منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لشاب لا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

وأشارت التحريات إلى تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.