السيطرة على حريق مصنع قطن بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، على الحريق الضخم بمصنع للقطن بمنطقة حلوان.

ويقوم رجال الإطفاء بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأصيب 4 أشخاص في الحريق المندلع بمصنع للقطن بمنطقة حلوان.

وأكد مصدر أمني أن من المصابين الأربعة مصابًا بحروق، وتم نقلهم لمستشفى النصر و3 بالاختناق.

وكان قد نشب منذ قليل حريق هائل داخل مصنع قطن بمنطقة حلوان، وهرعت قوات الحماية المدنية لإخماده، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل مصنع بشارع عمر بن عبدالعزيز بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ10 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق بمصنع قطن مكون من طابقين، وأن النيران شبت بالطابق الأول، وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقي المجاورات.