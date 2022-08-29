الإثنين 29 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

السيطرة على حريق مصنع قطن بحلوان

حريق مصنع قطن بحلوان
حريق مصنع قطن بحلوان
ads

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، على الحريق الضخم بمصنع للقطن بمنطقة حلوان.

ويقوم رجال الإطفاء بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأصيب 4 أشخاص في الحريق المندلع بمصنع للقطن بمنطقة حلوان.

وأكد مصدر أمني أن من المصابين الأربعة مصابًا بحروق، وتم نقلهم لمستشفى النصر و3 بالاختناق.

وكان قد نشب منذ قليل حريق هائل داخل مصنع قطن بمنطقة حلوان، وهرعت قوات الحماية المدنية لإخماده، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل مصنع بشارع عمر بن عبدالعزيز بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ10 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق بمصنع قطن مكون من طابقين، وأن النيران شبت بالطابق الأول، وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقي المجاورات.

10 سيارات إطفاء اشتعال النيران الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة علي حريق شارع عمر بن عبدالعزيز نشوب حريق داخل مصنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

حقيقة انتشار صورة لخنزير هارب من محل كبدة بالأميرية

الدفع بـ3 سيارات للسيطرة على حريق بعقار مكون من 11 طابقًا بالقليوبية

فرقة موسيقية وأغانٍ وانهيار بجنازة الفنان جورج الراسى

ناصر المير: هناك توجه لزيادة العمالة المصرية بقطر.. والتعاون الاقتصادى مع مصر لم ينقطع «حوار»

وشم ميدوسا.. قصة «هاشتاج» يفضح حكايات الاعتداء الجنسي في مصر

نشرة أخبار العرب.. مقتدى الصدر يعتزل السياسة وترشح ترايسي شمعون لرئاسة لبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صفقة الاتفاق مع النووي الإيراني.. خطوات وحسم ممكن

محمود خليل

الحسن الصباح يبنى حائط «الوهم الأكبر»

د. بهي الدين مرسي

الشيخوخة محنة أم منحة؟

محمد العسيري

لماذا لا نزرع الدخان؟

ماجد حبته

التعاون المصرى اليابانى

القس. رفعت فكرى

التسامح ومواجهة العنف

جمال-أسعد

الأمن الاجتماعى

لواء.حمدى البطران

المفرمة

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«مكافحة الإشاعات السعودية» تكشف حقيق دخول صحفي إسرائيلي للحرم المكي

"عودة حذرة".. 7 أسباب ساعدت على التقارب بين تركيا وإسرائيل