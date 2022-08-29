الإثنين 29 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد 3 سنوات لـ3 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة

متهمين
متهمين
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أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات لـ3 عاطلين، لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار بدائرة مركز الزقازيق، وسلاح ناري غير مرخص.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن رجال مباحث مركز الزقازيق من ضبط "رشدى ف ر" و" أحمد م إ" و"رشدى ص ال" وبحوزتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار والترويج على عملائهم بدائرة مركز الزقازيق.

حيث ضبط بحوزة المتهم الأول 33 لفافة من جوهر الهيروين المخدر، و22 لفافة بحوزة الثانى، و51 لفافة بحوزة الثالث، بقصد الاتجار والتربح، وضبط بحوزتهم سلاح ناري.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين على ذمة القضية رقم 11486 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق، والمقيدة برقم 1302 لسنة 2022 جنايات كلى جنوب الزقازيق إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الهيروين المخدر السجن المشدد 3 سنوات 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة جنوب الزقازيق جنايات الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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