الإثنين 29 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 3 بكسور فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالبحيرة

اسعاف
اسعاف
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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية بمركز إدكو في البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وتروسيكل بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز آدم.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وهم: "م. د. ش"، 30 عامًا، و"س. د. ش"، 9 أعوام، و"ا. م"، 45 عامًا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام، لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

حادث تصادم سيارة نصف نقل إدكو تصادم إصابة 3 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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