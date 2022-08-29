الإثنين 29 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

«بدأت كفتاة إعلانات».. كل ما تريد معرفته عن الفتاة التي ظهرت بصحبة مصطفى فهمي

مصطفى فهمي
مصطفى فهمي
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انتشرت على مدار الساعات الماضية صورة للفنان مصطفى فهمي برفقة سارة ناجي، حيث طاردتهما شائعات بأنها قد تزوجا، وذلك بعد أزمته مع فاتن موسى، والتي أثارت جدلا وتصدرت التريند طوال الفترة الماضية وظلت المشاكل بينهما في القضاء حتى الآن، لتأتي هذه الفتاة وتثير جدلا حول علاقتها بمصطفى فهمي، خاصة وأن الكثير بات يبحث عنها حتى تصدر مصطفى فهمي محركات البحث. 

بطلة هذه الصورة هي الفنانة سارة ناجي، حيث ظهرت معه في أحد المطاعم الشهيرة، وبعد انتشار الصورة علقت على صفحتها قائلة: "ارحموني هى الاشاعة والتريند ده كل صيف هلاقيه، انا معنديش فيس بوك بس شايفه كل الناس بعتالي الصورة بلد الإشاعات نموت في الافلام والفبركة".

وترصد الدستور أبرز المعلومات عن سارة ناجي. 

- سارة ناجي هي ممثلة وفنانة وصورت العديد من الإعلانات ثم التحقت بعالم التمثيل.

- شاركت سارة ناجي في مسلسل دلع بنات مع الفنان محمد إمام والفنانة مى عز الدين. 

-  عملت سارة ناجي مذيعة في مجال الأزياء والموضة

- حالتها الاجتماعية "متزوجة" منذ 10 سنوات ولديها طفلان

جدير بالذكر أن سارة ناجي قد شاركت فى مسلسل "دلع بنات" تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج محمود شميس، وإخراج شيرين عادل، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم مى عز الدين، وكندة علوش، ونضال الشافعى، وريم البارودى، وحجاج عبد العظيم، وسعد الصغير، وفادية عبد الغنى، وسمير غانم، وكريمة مختار، وضياء الميرغنى، وعمر مصطفى متولى، وسناء يوسف، ومحمد سليمان.

كان مصطفى فهمي قد تزوج ثلاث مرات، حيث كانت الزيجة الأولى له والأطول  من حيث المدة كانت من سيدة إيطالية أنجب منها ولديه عمر و دينا، إلا أنه انفصل عنها بعد مرور 10 سنوات، وبعد ذلك اقترن بالفنانة رانيا فريد شوقي واستمر زواجهما 5 سنوات، أما الزوجة الثالثة فكانت الإعلامية فاتن موسى، واستمر زوجهما قرابة 6 سنوات.

ابرز المعلومات الإشاعات الإعلان الاجتماعية الأفلام الزوجة الشهيرة

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