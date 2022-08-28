الأحد 28 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

التربية والتعليم
التربية والتعليم
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تستعد العديد من البيوت المصرية لبداية العام الدراسي الجديد 2023 المقرر لها أكتوبر المقبل، حيث قررت وزارة التعليم يبدأ العام الدراسي الجديد فى 24 سبتمبر المقبل، حيث قرر د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يكون العام الدراسي الجديد فى 1 أكتوبر المقبل.

سبب تأجيل بداية العام الدراسي 2023

وقال الوزير إنه جعل هذا الموعد بداية المدارس لتتوافق مع بداية الجامعات وحتى تستمتع الأسر المصرية بالإجازة الصيفية سواء كانت طلاب فى المدارس أو الأسرة لديها طلاب فى المرحلة الجامعية وذلك وفقًا لتصريحات الوزير عن بداية العام الدراسي الجديد 2023.

استعدادات العام الدراسي الجديد 2022/2023

وأصدرت المديريات التعليمية بعض التعليمات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023 كان أبرزها مديرية تعليم الجيزة التى أصدرت بيانًا صحفيًا تؤكد أنه تم توحيد الزى المدرسي لطلاب مدارس الجيزة وهو كالتالى:

- مرحلة رياض الأطفال (تيشرت أحمر بكم + بنطلون كحلى).
- مرحلة الابتدائية (تيشرت أصفر بكم + بنطلون كحلى).
- مرحلة الاعدادية  (تيشرت وردي بكم + بنطلون كحلى).
- مرحلة الثانوية (تيشرت لبنى بكم + بنطلون كحلى).

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وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الساعات الماضية عدة تصريحات عن العام الدراسي الجديد 2023 حيث أكد أنه سيتم تفعيل إدارة المتابعة على مستوى المدارس لكى يتم عودة انضباط المدارس واستقراراها من جديد، مضيفًا أنه سيتم الاتفاق مع المديريات التعليمية للعمل على عودة الجولات الميدانية لمديرى المديريات والإدارات التعليمية فى المدارس من جديد.

وشدد الوزير خلال تصريحاته أنه قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023 ستكون كل الامور واضحة سواء للطلاب أو أولياء الامور فيما يخص القرارات أو التقيمات الخاصة بالطلاب.

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