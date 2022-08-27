تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسى 2022/ 2023

فى إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للطلبة المتطوعين للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة، تقرر تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور – إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمى) لتكون (55%) بدلاً من (60%) من المجموع الكلى مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الإنجليزية حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

علماً بأنه يستمر سحب الملفات حتى 14-9-2022 من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية، ومعهد الطب العسكرى بالمعادى، والمستشفى العسكرى بالزقازيق، والمستشفى العسكرى بدمياط، والمستشفى العسكرى بسوهاج، والمستشفى العسكرى بمدينة 6 أكتوبر.

على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة (للذكور) بالمدرسة الفنية للأجهزة والمعدات الطبية بكوبرى القبة، وبالنسبة (للإناث) يتم تقديمها بالمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال على أن يكون آخر موعد لتقديم الملفات يوم 18-9-2022.