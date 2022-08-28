الأحد 28 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

رئيس وزراء باكستان يعلن دعم إقليم بلوشستان بـ10 مليارات روبية

محمد شهباز شريف
محمد شهباز شريف
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 أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الأحد عن دعم بقيمة 10 مليارات روبية لإقليم بلوشستان للتعامل مع الوضع الناجم عن الفيضانات ومساعدة الضحايا في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة التى أدت إلى الفيضانات الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء في تصريحات لوسائل الإعلام إنه لم يشهد أبدا في حياته مثل هذا الدمار الهائل الذي تسببت فيه الفيضانات والأمطار غير المسبوقة في جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية.
وذكر أنه لا يمكن التغلب على آثار الكوارث الطبيعية بمجرد رفع الشعارات والإدلاء بالبيانات والادعاءات.
وشدد على أنه سيتعين على حكومته العمل الجاد للتعامل مع آثار الفيضانات العارمة في البلاد.
وتسببت الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في معظم أجزاء باكستان، في مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ونزوح آلاف آخرين.
وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد أن الفيضانات العارمة في إقليم "خيبر باختونخوا" تسببت في فيضان نهر كابول ، وهو نهر في أفغانستان يمر في مدينتي كابول وجلال آباد، ويصب في باكستان ، مما أدى
إلى عزل بعض المناطق.
وعند مصب النهر، دفعت المخاوف من حدوث فيضانات حول ضفاف النهر، الآلاف في منطقة "تشارسادا" للفرار من منازلهم، طبقا لما ذكره مسؤولو مكافحة الكوارث، فيما قضى البعض الليل على الطرق السريعة مع مواشيهم، على بعد أميال من قراهم وبلداتهم التي غمرتها المياه.
وتسبب موسم الرياح الموسمية، الذي بدأ في وقت مبكر عن المعتاد هذا العام، في هطول أمطار غزيرة في باكستان وبذل عمال الإنقاذ جهودا مستميتة لإجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المناطق المتضررة من الفيضانات.
وأجبرت الأزمة الحكومة على الإعلان عن حالة طوارئ.
وتسببت الأمطار الموسمية والفيضانات التاريخية في إلحاق أضرار بأكثر من 900 ألف منزل، بينما نفق أكثر من 800 ألف حيوان.

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف الفيضانات هطول الامطار الفيضانات الأخيرة

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