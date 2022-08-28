الأحد 28 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التحقيق مع رجل أعمال لحيازته 1489 قطعة أثرية فى محافظة المنيا

الأثار المضبوطة
الأثار المضبوطة
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تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع رجل أعمال متهم بحيازة 1489 قطعة أثرية بقصد بيعها، عقب القبض عليه في محافظة المنيا.

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط عدد كبير من القطع والعملات الأثرية بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا  بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (صاحب شركة استيراد وتصدير - مطلوب ضبطه فى 7 قضايا "تبديد" – مقيم بمحافظة المنيا) بحيازة عدد من القطع الأثرية بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (عدد كبير من القطع يشتبه فى أثريتها).

انتهت اللجان المختصة من فحص (1489) قطعة منها (عملات معدنية وورقية – ميداليات – أباريق – أوانى)، والتى أقرت بأثريتها وأن لها قيمة تاريخية.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأن القضايا الصادرة ضده خاصة به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أحد الأشخاص العملات الآثرية السياحة والآثار صاحب شركة استيراد شرطة سياحة وآثار المنيا شرطة السياحة والآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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