التحقيق مع رجل أعمال لحيازته 1489 قطعة أثرية فى محافظة المنيا

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع رجل أعمال متهم بحيازة 1489 قطعة أثرية بقصد بيعها، عقب القبض عليه في محافظة المنيا.

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط عدد كبير من القطع والعملات الأثرية بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (صاحب شركة استيراد وتصدير - مطلوب ضبطه فى 7 قضايا "تبديد" – مقيم بمحافظة المنيا) بحيازة عدد من القطع الأثرية بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (عدد كبير من القطع يشتبه فى أثريتها).

انتهت اللجان المختصة من فحص (1489) قطعة منها (عملات معدنية وورقية – ميداليات – أباريق – أوانى)، والتى أقرت بأثريتها وأن لها قيمة تاريخية.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأن القضايا الصادرة ضده خاصة به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.