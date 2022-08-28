«مكافحة الإشاعات السعودية» تكشف حقيق دخول صحفي إسرائيلي للحرم المكي

نفت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية، اليوم الأحد، دخول صحفي إسرائيلي لصحن المطاف في الحرم المكي بمكة المكرمة.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد: "مايتداول عبر حسابات مجهولة تدار من الخارج عن دخول صحفي إسرائيلي لصحن المطاف بالحرم المكي غير صحيح".

وأكدت الهيئة أن الصورة للسويسري المسلم بيير سيج وسبق أن أعلن عبر حسابه على “إنستجرام” أنه اعتنق الإسلام منذ سنوات.

والسويسري المسلم بيير سيغ هو رائد أعمال في مجال العقارات والضيافة.

ووثق بيير سيج، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وجوده في الحرم المكي وأدائه الطواف.

وجاء الإعلان اليوم الأحد، عن عدم دخول صحفي إسرائيلي الى صحن المطاف في الحرم المكي في مكة المكرمة ، التي لا يدخلها غير المسلم ، بعد حوالي شهر من الإعلان عن تسلل صحفي أمريكي إلى داخل الحرم المكي وإعداده تقريراً لقناة عبرية.