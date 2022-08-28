رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2022

يتصدر عنوان "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين" ، العناوين اِلأكثر بحثًا محرك البحث العالمي «جوجل»، إذ يبحث المواطنون من ذوي الهمم عن خطوات معرفة نتيجة الكشف الطبي للسيارات المعفاه من الجمارك.

وتستعرض «الدستور» جميع المعلومات المتعلقة بالاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات الخاصة كونهم يحصلوا على السيارة بسعر مخفض لتيسير حياتهم.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

ويهتم ذوي الهمم بالاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات إلكترونيًا دون التزاحم على مكاتب التضامن الاجتماعي ولهذا الغرض أتاحت إدارة المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

ويمكن الدخول عبر الرابط التالي بغرض الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، والتي جاءت كالتالي:

الدخول على الرابط وإدخال الرقم القومي. إدخال كلمة المرور والضغط على كلمة بحث ومن ثم ستظهر النتيجة.

شروط شروط الحصول على سيارات مجهزة للمعاقين

وأعلنت وزارة الصحة شروط الحصول على سيارات مجهزة للمعاقين، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، يُشترط الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين على أن يكون المواطن حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.

وتابعت الوزارة في تقريرها، لا بد وأن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولديه بطاقة رقم قومي سارية، ولديه ما يحدد نوع الإعاقة سواء كانت بصرية أو سمعية أو غيرها من الإعاقات.

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نظام حجز مواعيد الكشف الطبي

وقالت الوزارة إنه وفقًا للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، سوف يتم فتح مواعيد حجز الكشف الطبي للسيارات المعفاة من الجمارك بشكل يومي في الساعة الواحدة خلال أيام العمل الرسمية.

وحددت وزارة الصحة نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاه من الجمارك طبقا للقانون رقم 10 لنسة 2018، قائلة إنه يمكن الدخول لتعديل موعد الكشف الطبي من خلال إلغاء التسجيل والتسجيل مرة أخرى، أو الضغط لتعديل الموعد، مطالبة المتقدمين للحصول على سيارة معفاه من الجمارك، بالالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية خلال الكشف الطبي.