الأحد 28 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2022

جريدة الدستور
ads

يتصدر عنوان "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين" ، العناوين  اِلأكثر بحثًا  محرك البحث العالمي «جوجل»، إذ يبحث المواطنون من ذوي الهمم عن خطوات معرفة نتيجة الكشف الطبي للسيارات المعفاه من الجمارك.

وتستعرض «الدستور» جميع المعلومات المتعلقة بالاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات الخاصة  كونهم يحصلوا على السيارة بسعر مخفض لتيسير حياتهم.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

ويهتم ذوي الهمم بالاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات إلكترونيًا دون التزاحم على مكاتب التضامن الاجتماعي ولهذا الغرض أتاحت إدارة المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين 2022.. الرابط والخطوات

ويمكن الدخول عبر  الرابط التالي بغرض الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، والتي جاءت كالتالي:

  1. الدخول على الرابط وإدخال الرقم القومي.
  2. إدخال كلمة المرور
  3. والضغط على كلمة بحث ومن ثم ستظهر النتيجة.

شروط شروط الحصول على سيارات مجهزة للمعاقين

وأعلنت وزارة الصحة شروط الحصول على سيارات مجهزة للمعاقين، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، يُشترط الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين على أن يكون المواطن حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.

وتابعت الوزارة في تقريرها، لا بد وأن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولديه بطاقة رقم قومي سارية، ولديه ما يحدد نوع الإعاقة سواء كانت بصرية أو سمعية أو غيرها من الإعاقات.

اقرأ أيضا:

مفتوح الآن.. رابط تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الأولى والثانية والثالثة هنــا

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي 

وقالت الوزارة إنه وفقًا للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، سوف يتم فتح مواعيد حجز الكشف الطبي للسيارات المعفاة من الجمارك بشكل يومي في الساعة الواحدة خلال أيام العمل الرسمية.

وحددت وزارة الصحة نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاه من الجمارك طبقا للقانون رقم 10 لنسة 2018، قائلة إنه يمكن الدخول لتعديل موعد الكشف الطبي من خلال إلغاء التسجيل والتسجيل مرة أخرى، أو الضغط لتعديل الموعد، مطالبة المتقدمين للحصول على سيارة معفاه من الجمارك، بالالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية خلال الكشف الطبي.

الكشف الطبى للسيارات المجهزة للمعاقين سيارات وزارة الصحة نتيجة الكشف معاقين المجالس الطبية

مواد متعلقة

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد 2022

جامعة أسوان تعلن مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

رابط بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أول شحنة ماكينات حديثة بـ«مصنع غزل 4»

رئيس وزراء باكستان يعلن دعم إقليم بلوشستان بـ10 مليارات روبية

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الحسن الصباح يبنى حائط «الوهم الأكبر»

د. بهي الدين مرسي

الشيخوخة محنة أم منحة؟

محمد العسيري

لماذا لا نزرع الدخان؟

ماجد حبته

التعاون المصرى اليابانى

القس. رفعت فكرى

التسامح ومواجهة العنف

جمال-أسعد

الأمن الاجتماعى

لواء.حمدى البطران

المفرمة

لواء. محسن الفحام

الترشيد المأمول

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مكافحة الإشاعات السعودية» تكشف حقيق دخول صحفي إسرائيلي للحرم المكي

"عودة حذرة".. 7 أسباب ساعدت على التقارب بين تركيا وإسرائيل

الذكرى الـ 125 للمؤتمر الصهيوني وترميم صورة "هرتزل": الرئيس الإسرائيلي في سويسرا