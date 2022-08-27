السبت 27 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

«رصاصة طائشة قتلته».. تشييع جنازة الفنان الليبى مصطفى بركة بطرابلس

تشييع جثمان الفنان
تشييع جثمان الفنان الليبي مصطفي بركة
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شيعت، منذ قليل، جنازة الفنان الليبي الشهير مصطفي بركة، والذي قتل برصاص عشوائي جراء الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس بين الميليشيات المسلحة، والتي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين، وإصابة العشرات وسط توقعات بزيادة الحصيلة، حيث تظل السلطات الصحية عاجزة عن دخول مواقع الاشتباكات.

ولد مصطفى بركة في طرابلس، كانت بداية مسيرته الفنية لأول مرة في عام 2014، وحقق شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خلال مسيرته الفنية.

ويعد الفنان الشاب مصطفى بركة أحد النجوم الشباب في الدراما الليبية، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي والثقافي، حيث شارك في عدة أعمال، وأدى دور بطولة في عدد من الأعمال الكوميدية الرمضانية".

من جهتها نعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية بركة قائلة: "بمزيد من الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى الوزارة الفنان الشاب مصطفى بركة، الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم السبت 27 أغسطس 2022، متأثّراً بإصابته برصاصة طائشة في الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة طرابلس".

وفي وقت سابق، ناشد جهاز الإسعاف والطوارئ المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء وقوع الاشتباكات، وطالب بتنفيذ التعليمات الخاصة بالأمن والسلامة.

وقال الجهاز في بيانه: إنه "في حالة سماع أصوات قذائف قريبة ضرورة الاحتماء في الطابق الأرضي وجمع الأوراق المهمة للعائلة في حقيبة واحدة (كتيب العائلة، جوازات السفر، البطاقات الشخصية، دفاتر الشيكات، أوراق ملكية المنزل، شهادات التخرج)، ووضعها في مكان قريب دائمًا".

كما ناشد أيضًا بإبعاد أسطوانات الغاز أو المولدات من أماكن المنزل المكشوفة لتجنب إصابتها وعدم غلق الأبواب والنوافذ بشكل محكم وترك نافذة أو نصف نافذة مفتوح دائمًا لتجنب الضغط وتكسر الزجاج نتيجة القذائف.

مصطفى بركة الميليشيات المسلحة العاصمة طرابلس رصاص عشوائي الفنان الليبي الشهير مصطفي بركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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