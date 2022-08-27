تركيا: شحن أكثر من مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ مطلع أغسطس

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن أن إجمالي الحبوب التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية، منذ مطلع أغسطس الجاري، بلغ مليونا و43 ألفا و286 طنا.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلت عنه وكالة «الأناضول» للأنباء، أن نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية مستمر كما هو مخطط له بموجب الاتفاق المبرم في 22 يوليو الماضي.

وأوضحت أن 3 سفن جديدة غادرت الموانئ الأوكرانية، صباح السبت، ليصل الإجمالي إلى 103 منذ مطلع أغسطس.

وفي 22 يوليو الماضي، وقّعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير مستودع كبير في وسط أوكرانيا يحتوي على صواريخ وقذائف للأسلحة الأمريكية التي يستخدمها الجيش الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: "تم تدمير مستودع ذخيرة كبير تابع للواء المدفعية 44 الأوكراني قرب بلدة بريوبراجينكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، باستخدام أسلحة برية عالية الدقة، يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع ولمدافع الهاوتزر M777 الأمريكية".

بريطانيا: روسيا قد تُصعّد هجماتها على طول قطاع دونيتسك

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إنه من المحتمل أن تكون روسيا قد صعّدت هجماتها على طول قطاع دونيتسك في منطقة دونباس خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأفادت الوزارة، في نشرتها الاستخباراتية اليومية عبر تطبيق «تويتر»، بأن معارك عنيفة تدور بالقرب من بلدتي سيفرسك وباخموت الواقعتين شمال مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا.

وأضافت الوزارة البريطانية، في بيانها اليومي، أن هناك احتمالا واقعيا بأن تكون روسيا قد صعّدت جهودها في دونباس، في محاولة لجر أو توريط وحدات أوكرانية إضافية، وسط تكهنات بأن أوكرانيا تخطط لشن هجوم مضاد كبير.