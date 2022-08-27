مصر تنشئ أول وحدة بنك حيوى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

تنشئ القوات المسلحة أول وحدة بنك حيوى (Bio Bank) أوتوماتيكيًا بالكامل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركتى (أسكيون Askion الألمانية، ميرا لاب Miralab المصرية)، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعى للمصريين الذى تم الإعلان عنه فى مارس 2021.

وتتمثل أهمية وحدة البنك الحيوى فى قدرته على حفظ وتخزين جميع أنواع العينات المستخدمة فى البحث العلمى لسنوات طويلة، ما يسهم فى تسهيل عملية دراسة العينات الحيوية دون الخوف من تلفها.

يأتى هذا الإنجاز الجديد من منطلق حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة البحث العلمى فى مصر وفى ظل الجمهورية الجديدة.