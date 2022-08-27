بدء أولى جلسات محاكمة مدرس تحرش بفتاه خلال درس خصوصي

بدأت قبل قليل، أولى جلسات محاكمة مدرس علوم بتهمة التحرش بطالبة أثناء تلقيها درس خصوصي بمنطقة حدائق الأهرام، بعد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يفيد بتضرر إحدى السيدات بالتحرش بنجلتها أثناء إعطائها درسا خصوصيا.

ووصلت منذ قليل الفتاة المجني عليها ووالدتها إلى محكمة شمال الجيزة لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بها أثناء تلقيها درسا خصوصيا في مادة العلوم بمنطقة حدائق الأهرام.

كما وصل مدرس الكيمياء المتهم بالتحرش بطالبة في حدائق الأهرام إلى قاعة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بكيلو 10 ونص لحضور أولى جلسات محاكمته.

ومع بدأ الجلسة انهارت زوجة المدرس المتهم بالتحرش بطالبة في منطقة حدائق الأهرام، فور رؤيتها زوجها في القفص بأولى جلسات محاكمته في القضية، كما قامت بالدعاء له راجية الله أن ينجيه من التهمة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين مسلم محمد حسين وعضوية المستشارين رجب عبد العظيم عبد اللطيف وهبه وأحمد فاروق عبد الحميد عمار.