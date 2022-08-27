سؤال برلماني حول ارتفاع حالات الطلاق خلال 2021: 698 حالة يوميًا

تقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التضامن الاجتماعي والأوقاف، حول دور الجهات المعنية للحد من معدلات الطلاق في مصر الآخذة في التزايد خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت السواركة، اليوم السبت، أنه ما زالت هناك مشكلة كبيرة بسبب زيادة أعداد الطلاق خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء عن زيادة نسبة الطلاق خلال عام 2021 بعدما بلغ الطلاق 254777 حالة فى 2021، مقابل 222036 حالة فى 2020، بنسبة زيادة قدرها 14.7٪، أي أن لدينا 698 حالة طلاق يوميًا، فى حين بلغ أعلى معدل طلاق فى محافظة القاهرة بنسبة 5.4 في الألف، وجاء أقل معدل طلاق فى أسيوط بنسبة 1.1 فى الألف.

وأرجعت السواركة زيادة أعداد حالات الطلاق خلال السنوات الماضية إلى عدة أسباب بين مشاكل اجتماعية ومادية، خاصة أن الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل، وهو ما أثرت على دخول المواطنين.

وطالبت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بأن تكون هناك حلول واقعية وسريعة من قبل الجهات المعنية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وأن نتكاتف جميعًا للقضاء على تلك الظاهرة، خاصةً أن زيادة أعداد حالات الطلاق يؤثر بالسلب على الأسر المصرية، ويشرد الأطفال ويجعلهم مشتتين بين الأب والأم، مما يؤثر في النهاية على بنيان المجتمع المصري وتماسكه ويهدد استقراره، كما يزيد من أعباء الدولة ومسؤولياتها.