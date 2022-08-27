تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 27-8-2022 فى محافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت 27 /8/ 2022 طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة وتفاصيل حالة الطقس اليوم السبت في مصر



أما عن الظواهر الجوية، توقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأن يؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 27 أغسطس 2022 فى المحافظات

تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 34-25.

تصل درجات الحرارة في الإسكندرية إلى 31- 24.

تصل درجات الحرارة في وادي النطرون إلى 34- 25.

تصل درجات الحرارة في طنطا إلى 34- 25.

تصل درجات الحرارة في شبين الكوم إلى 34- 25.

تصل درجات الحرارة في دمنهور إلى 32- 24.

تصل درجات الحرارة في بلطيم إلى 30- 24.

تصل درجات الحرارة في مطروح إلى 29- 23.

تصل درجات الحرارة في السلوم إلى 30- 23.

تصل درجات الحرارة في سيوة إلى 37- 22.

تصل درجات الحرارة في بورسعيد إلى 31- 25.

تصل درجات الحرارة في دمياط إلى 31- 25.

تصل درجات الحرارة في الزقازيق إلى 34- 25

تصل درجات الحرارة في المنصورة إلى 35- 25

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم السبت 27 أغسطس 2022

الإسماعيلية 35 / 25

السويس 35 / 25

العريش 32 / 24

رفح 31 / 24

رأس سدر 38 / 26

نخل 37 / 18

نويبع 38 / 27

طابا 38 / 26

كاترين 33 / 19

الطور 39 / 26

شرم الشيخ 39 / 29

الغردقة 38 / 28

مرسى علم 38 / 28

الفيوم 36 / 26

بنى سويف 36 / 26

المنيا 37 / 26

أسيوط 37 / 26

سوهاج 40 / 26

قنا 40 / 26

الأقصر 40 / 27

أسوان 42 / 28

إدفو 41 / 28

أبوسمبل 41 / 27

الوادى الجديد 41 / 26

شلاتين 40 / 28

أبو رماد 39 / 28

حلايب 36 / 27

رأس حدربة 35 / 27