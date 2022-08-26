البرتقالى والأصفر أبرزها.. ألوان تصدرت موضة شتاء وخريف 2022

كلما يمر الوقت نجد أساليب جديدة في عالم الموضة تخرج لنا للنور، ومع قرب دخولنا على فصل الشتاء نجد العديد من الاتجاهات تولد من تصاميم وألوان تتربع على الساحة ونجدها في كافة العروض والأزياء.

ووفقًا لموقع "فوج" نرصد خلال سطور موديلات وألوان موضة خريف وشتاء 2022.

خلال أسبوع الموضة لربيع وصيف 2023 في كوبنهاجن، هناك مجموعات من الملابس تم تقديمها، وألوان مميزة أيضًا تكررت في العديد من التصاميم المختلفة وفقًا لمصممي الشوارع لهذا الموسم، فإن أفضل ألوان الموضة الخريفية في عام 2022 مشرقة وجميلة، من البرتقالي والليموني والرمادي.

ووفقًا لخبراء الموضة نجد أن تطبيق الألوان الدرامية في ملابسك أمر صعب بالنسبة للبعض، ولكن مع رؤيتك للعديد من تركيبات الملابس على بعضها الأمر يصبح سهلًا مع الوقت، نجد أن اللون الأزرق استحوذ في الموسمين الماضيين، وشق طريقه أخيرًا إلى الشارع.

كما أن جائزة أخرى للون الموسم تذهب إلى اللون البرتقالي الغامق، كما أن الأصفر الناعم، ظهرت أيضًا الفساتين الطويلة والتريكو، يحظى اللون الوردي الساخن كما تم عرض درجات الألوان الخريفية الكلاسيكية مثل الرمادي، والفانيليا، لاتيه البيج والبني، ونظرًا لأن ارتداء الملابس البيضاء بالكامل غير موسمي، فهناك أنماط باللون الأبيض الفاتح تشعر بمزيد من الموضة إلى الأمام.

وعرض التقرير مجموعة من الملابس الأساسية التي يجب أن تكون داخل دولابك وهي القميص الجينز، البنطلون الجينز الفساتين الملونة، فهذه القطع تعتبر أساسية داخل دولابك ويجب أن يتم تنسيقها بصورة تجعلها متسقة عند خروجك من المنزل، كما تتم الاستعانة ببعض الإكسسوارات من العقد والخاتم والحلق وغيرها، حيث يعطي للإطلالة النهائية أسلوبًا راقيًا ومختلفًا.

ومن القواعد أيضًا التي تخص الموضة الاستايلات المخططة بالطول لا ينبغي أن ترتديها الفتاة الطويلة، حيث يزيد من طولها، ويجب أن ترتديها الفتاة القصيرة فيزيدها في الطول.