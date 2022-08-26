الجمعة 26 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تحريات المباحث: لا شبهة جنائية فى حريق شقة بالوراق

ارشيفية
ارشيفية
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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة الوراق.

 وكشفت التحريات الأولية عن أن "ماسا كهربائيا" أدى لاندلاع النيران بالشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق.

البداية بتلقى المقدم هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد باشتعال حريق بشقة سكنية، فتم إخطار إدارة الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث تم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم الاستماع لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة ماس كهربائي المقدم هاني مندور مباحث قسم شرطة الوراق

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