دراسة: شرب القهوة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان إذا كانت ساخنة

تشير الأبحاث إلى أن شرب القهوة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ولكن فقط إذا كانت ساخنة للغاية.

ووفقًا لموقع insider يعتقد العلماء أن السبب في ذلك هو أن السوائل الساخنة تلحق الضرر بأنسجة المريء - المعروفة أيضًا باسم أنبوب الطعام، هذا يعني، من الناحية النظرية، أن عشاق الشاي قد يكونون أيضًا في خطر.

لذلك، يجب على الناس الانتظار حتى تبرد أكواب القهوة أو الشاي قبل شربها، كما ينصح الخبراء.

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك أدلة مختلطة على آثارها الصحية.

اقترحت بعض الدراسات أن المشروبات تقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان، بينما وجدت دراسات أخرى - بما في ذلك لجنة أبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية - عكس ذلك.

يقول العلماء إن الحقيقة غامضة، بسبب الطريقة التي أجريت بها التجارب القديمة، غالبًا ما قارنت الأبحاث السابقة بين عادات الشرب وظهور حالات مثل سرطان المريء.

لكن هذا لم يكن قادرًا على إثبات ما إذا كان شرب القهوة بحد ذاته مسؤولًا أو إذا كانت هناك عوامل نمط حياة أخرى مشتركة بين عشاق المشروبات تلعب دورًا في ذلك.

حاول خبراء جامعة كامبريدج الآن التغلب على العقبات التي رأيناها سابقًا باستخدام نهج إحصائي مختلف. تم نشر النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Clinical Nutrition.

يقول الدكتور ستيف بورغيس والفريق إن النظر في الحمض النووي للمتطوعين يجعل من السهل تحديد ما إذا كانت القهوة هي التي تسبب السرطان على وجه التحديد.

كشفت البيانات أن الأشخاص الذين يعتبرون وراثيًا أكثر عرضة لشرب القهوة كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بسرطان المبيض.

قال الدكتور بورغيس: "الخبر السار هو أن شرب القهوة لا يزيد من فرصتك في الإصابة بأغلب أنواع السرطان".