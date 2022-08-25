ننشر تقرير الطب الشرعى فى وفاة سيدة وطفلين تحت أنقاض عقار حدائق القبة

تبين من تقرير الطب الشرعي لجثث أم وطفليها لقوا مصرعهم في انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، عن إصابتهم بكسور متفرقة أنحاء الجسد والجمجمة ونزيف دموي حاد.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار منزل بعزبة أبوحشيش بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقل رجال الإنقاذ البري والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار منزل مما أسفر عن مصرع ربة منزل وابنها ونجلتها وإصابة زوجها وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.