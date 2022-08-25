الخميس 25 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية بالمخالفة للقانون

حبس
حبس
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أصدرت جهات التحقيق، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد حبس متهمين 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 

كما وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة الإرهابية التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد الدولة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.

وحققت النيابة العامة، مع متهمين آخرين فى القضية، وأمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة التحريض ضد الدولة.

وألقت قوات الأمن، القبض على المتهمين؛ بناءً على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة.

تجديد حبس متهمين النيابة خلاف القانون تعطيل احكام الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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