الخميس 25 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

حادث
حادث
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لقى شخصان مصرعيهما، في حادث تصادم وقع بين سيارتي نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربي في نطاق الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الغربي، على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى نصف نقل.

أسفر الحادث عن مصرع مواطنين كانا محتجزين داخل السيارة تم إخراج الجثتين وإزالة آثار الحادث وتيسير حركة المرور بالطريق، ونقل الجثتين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع حادث تصادم طريق القاهرة أسيوط الغربي الفيوم تصادم

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