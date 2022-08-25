الخميس 25 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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يبحث القراء عن مواعيد الصلاة اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 في محافظات مصر، والتي تختلف بصورة يومية مع تغير طول النهار والليل حسب تعاقب فصول السنة، ومع فصل الصيف يمتد النهار وتصبح مواعيد الصلاة متأخرة نسبيًا مقارنة بفصل الشتاء.

 

كما تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى ولكن اختلافات طفيفية لا تتعدى الدقائق، وتقدم “الدستور” لقرائها مواعيد الصلاة اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 في محافظات مصر.

 

مواعيد الصلاة في القاهرة 

مواعيد صلاة الفجْر 3:56 AM

مواعيد الشروق 5:27 AM

مواعيد صلاة الظُّهْر 11:57 AM

مواعيد صلاة العَصر 3:33 PM

مواعيد صلاة المَغرب 6:27 PM

مواعيد صلاة العِشاء 7:48 PM

 

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مواعيد الصلاة في الفيوم 

مواعيد صلاة الفجْر 3:59 AM

مواعيد الشروق 5:30 AM

مواعيد صلاة الظُّهْر 11:59 AM

مواعيد صلاة العَصر 3:34 PM

مواعيد صلاة المَغرب 6:28 PM

مواعيد صلاة العِشاء 7:49 PM

 

مواعيد الصلاة في أسيوط

مواعيد صلاة الفجْر 4:03 AM

مواعيد الشروق 5:32 AM

مواعيد صلاة الظُّهْر 11:59 AM

مواعيد صلاة العَصر 3:31 PM

مواعيد صلاة المَغرب 6:26 PM

مواعيد صلاة العِشاء 7:45 PM

 

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ 

مواعيد صلاة الفجْر 3:48 AM

مواعيد الشروق 5:18 AM

مواعيد صلاة الظُّهْر 11:45 AM

مواعيد صلاة العَصر 3:18 PM

مواعيد صلاة المَغرب 6:13 PM

مواعيد صلاة العِشاء 7:32 PM

 

مواعيد الصلاة في بورسعيد 

مواعيد صلاة الفجْر 3:49 AM

مواعيد الشروق 5:22 AM

مواعيد صلاة الظُّهْر 11:53 AM

مواعيد صلاة العَصر 3:30 PM

مواعيد صلاة المَغرب 6:24 PM

صلاة العِشاء 7:47 PM

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مواعيد الصلاة في الأقصر 

مواعيد صلاة الفجْر 3:59 AM

مواعيد الشروق 5:26 AM

مواعيد صلاة الظُّهْر 11:52 AM

مواعيد صلاة العَصر 3:22 PM

مواعيد صلاة المَغرب 6:17 PM

مواعيد صلاة العِشاء 7:34 PM

 

مواعيد الصلاة في أسوان 

مواعيد  صلاة الفجْر 4:37 AM

مواعيد  الشروق 6:03 AM

مواعيد  صلاة الظُّهْر 12:27 PM

مواعيد  صلاة العَصر 3:55 PM

مواعيد  صلاة المَغرب 6:50 PM

مواعيد  صلاة العِشاء 8:07 PM

 

مواعيد الصلاة في الجيزة 

مواعيد  صلاة الفجْر 3:56 AM

مواعيد  الشروق 5:29 AM

مواعيد صلاة الظُّهْر 11:59 AM

مواعيد صلاة العَصر 3:35 PM

مواعيد صلاة المَغرب 6:29 PM

مواعيد  صلاة العِشاء 7:50 PM

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