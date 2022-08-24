كنيسة سيدة البشارة تنظم المؤتمر السنوي لخدمة التربية الدينية

نظمت رعية كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، الأربعاء، المؤتمر السنوي لخدمة التربية الدينية واجتماع الأسرة.

أقيم المؤتمر ببيت البطل بالعبور، بمشاركة أبناء وبنات التعليم المسيحي من الصف الثالث الابتدائي، وحتى المرحلة الثانوية، ويأتي ذلك تحت قيادة أسامة فرح، مسؤول خدمة التربية الدينية بالكنيسة، وبمساعدة شباب الرعية.

دار المؤتمر حول معنى الإنسان، وأساسه، كما تناول المؤتمر مفهوم الشخص المسيحي كتابيًا، وعمليًا، ومدى ارتباط الصلاح بالإنسان المسيحي.

تضمن المؤتمر أيضًا الفقرات الترفيهية والأشغال اليدوية والمسابقات الرياضية، والكتابية، إضافة إلى مجموعات العمل، وذلك في جو من المحبة الأخوية.