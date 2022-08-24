الأربعاء 24 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي لتأمين اقتحام المستوطنين.. غدًا

جريدة الدستور
ads

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين واليهود، اعتبارًا من الساعة العاشرة ليلًا، وحتى العاشرة من ليلة يوم غد الخميس، بحجة "الأعياد اليهودية".

وأفادت الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال أبلغتهم إغلاق الحرم غدًا، بحجة إحياء ما يسمى عيد "أول أيلول"، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبه، استنكرت أوقاف مدينة الخليل الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى استمرارها منع رفع الأذان في العديد من الأوقات، خاصة وقت صلاة المغرب من على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل مستمر ومتزايد، وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول إلى الحرم.

الحرم الابراهيمي الإحتلال الإسرائيلي الخليل المستوطنين حكومة الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا تسمع لـ«غراب البين»!

الأكثر قراءة

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

بالدرجات.. تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022 في جميع الجامعات

نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2022

ضبط 79 قطعة أثرية فى منزل مواطن بالبدرشين

الموسم يبدأ غدا.. أسعار الأرز للجملة اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

ارتفاع 10 جنيهات.. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الشبكة العربية للشباب في الانتخابات.. إنجاز للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

إبراهيم داود

محاولة لدخول مدارس الغناء

ماجد حبته

استهداف مصر بخمسين مقالًا فى الشهر

حسين دعسة

لقاء «العلمين».. درس في متغيرات جيو سياسية المنطقة

منى رجب

تغيير المفاهيم المستقرة من خلال والت ديزنى

محمد العسيري

عن فيريرا.. والمطرب النقاش.. الدرس ابتدى

ماجد حبته

لقاء العلمين الخماسى

عبدالوهاب داود

علمانى أتلفه الهوى

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي لتأمين اقتحام المستوطنين.. غدًا

إسرائيل: سنفعل ما بوسعنا للتأثير على الاتفاق النووى الإيرانى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يعمق الاستيطان فى المنطقة «ج»