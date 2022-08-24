الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي لتأمين اقتحام المستوطنين.. غدًا

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين واليهود، اعتبارًا من الساعة العاشرة ليلًا، وحتى العاشرة من ليلة يوم غد الخميس، بحجة "الأعياد اليهودية".

وأفادت الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال أبلغتهم إغلاق الحرم غدًا، بحجة إحياء ما يسمى عيد "أول أيلول"، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبه، استنكرت أوقاف مدينة الخليل الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى استمرارها منع رفع الأذان في العديد من الأوقات، خاصة وقت صلاة المغرب من على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل مستمر ومتزايد، وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول إلى الحرم.