السجن 7 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 7 سنوات للمتهم "ص.م.م"، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م.ب.س".

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد امين والمستشار مصطفي محمد عبداللطيف والمستشار أحمد محمد غريب.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6503 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها، وقيام المتهم بهتك عرض ابنتها داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، قيام المتهم "ص.م.م" 65 سنة سائق بالمعاش، بأنه حال تواجد المجني عليها "م.ب.س" 13 سنة بغرفة نومها بالشقة محل سكنها، وبسبب تردد المتهم عليهم بالشقة، وحال استغراقها في النوم استيقظت فوجدت المتهم بجانبها، بعد أن قام بحصر ملابسها وتعدى عليها وهتك عرضها.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم تربطه علاقة صداقة بوالدة المجني عليها، وقامت بإعطائه مفتاح الشقة للتردد عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.