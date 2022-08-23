الثلاثاء 23 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

السجن 7 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة فى الإسكندرية

محكمة
محكمة
ads

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 7 سنوات للمتهم "ص.م.م"، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م.ب.س".

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد امين والمستشار مصطفي محمد عبداللطيف والمستشار أحمد محمد غريب.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6503 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها، وقيام المتهم بهتك عرض ابنتها داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، قيام المتهم "ص.م.م" 65 سنة سائق بالمعاش، بأنه حال تواجد المجني عليها "م.ب.س" 13 سنة بغرفة نومها بالشقة محل سكنها، وبسبب تردد المتهم عليهم بالشقة، وحال استغراقها في النوم استيقظت فوجدت المتهم بجانبها، بعد أن قام بحصر ملابسها وتعدى عليها وهتك عرضها.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم تربطه علاقة صداقة بوالدة المجني عليها، وقامت بإعطائه مفتاح الشقة للتردد عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية المتهم بهتك عرض ابنته السجن 7 سنوات برج العرب بهتك عرض هتك عرض المجنى عليها هتك عرض أبنته

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا تسمع لـ«غراب البين»!

الأكثر قراءة

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

نتيجة 3 إعدادي| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2022

بالدرجات.. تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022 في جميع الجامعات

بعد جراحة دقيقة فى القلب.. نجل محمد ثروت يكشف تفاصيل حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

محاولة لدخول مدارس الغناء

ماجد حبته

استهداف مصر بخمسين مقالًا فى الشهر

حسين دعسة

لقاء «العلمين».. درس في متغيرات جيو سياسية المنطقة

منى رجب

تغيير المفاهيم المستقرة من خلال والت ديزنى

محمد العسيري

عن فيريرا.. والمطرب النقاش.. الدرس ابتدى

ماجد حبته

لقاء العلمين الخماسى

عبدالوهاب داود

علمانى أتلفه الهوى

محمد رفعت

عقلية وجدى العربى!

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنفعل ما بوسعنا للتأثير على الاتفاق النووى الإيرانى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يعمق الاستيطان فى المنطقة «ج»

تركيا: السلطة الفلسطينية ترحب بالتطبيع بين أنقرة وإسرائيل